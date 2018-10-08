تفكير واشنطن يهبط بأسعار النفط

وكالات(صدى):

هبطت أسعار خام برنت القياسي أكثر من 1% الاثنين بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي تفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل وفي الوقت الذي قيل فيه إن السعودية تسد أي نقص نفطي محتمل من إيران.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 83.25 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتا أو 1.1% عن آخر سعر إغلاق له.

وتراجع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.8% إلى 73.77 دولار للبرميل.

وستستهدف عقوبات أمريكية صادرات إيران من النفط الخام ابتداء من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها تماما.

ولكن مسؤولا حكوميا أمريكيا قال الجمعة إن واشنطن قد تدرس منح الدول التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني إعفاء.