” العمل ” توضح طريقة وشروط حصول ذوي الإعاقة على إعانة شهرية
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تقديم خدمة طلب الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال ملء البيانات المطلوبة وتقديم الطلب وفق الشروط والضوابط التالية :
– أن يكون الشخص مسجلًا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
– أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن برنامج الإعانة المالية للمعاقين .
-أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 4 آلاف ريال.
-أن لا تزيد مدة إقامة المتقدم في المرافق التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة على 6 أشهر خلال العام .
– أن يكون المستفيد مقيمًا داخل المملكة إقامة دائمة .
– أن لا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء .
– أن يكون عمر المستفيد عند حدوث الإعاقة أقل من 45 عامًا.
وأبانت الوزارة أنه يمكن متابعة الطلب من خلال أيقونة ” طلباتي ” ، كما ستصل للمستفيد رسالة نصية تفيده بما جرى بشأن طلبه.
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