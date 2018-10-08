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” العمل ” توضح طريقة وشروط حصول ذوي الإعاقة على إعانة شهرية

” العمل ” توضح طريقة وشروط حصول ذوي الإعاقة على إعانة شهرية
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تقديم خدمة طلب الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال ملء البيانات المطلوبة وتقديم الطلب وفق الشروط والضوابط التالية :

– أن يكون الشخص مسجلًا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
– أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن برنامج الإعانة المالية للمعاقين .
-أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 4 آلاف ريال.
-أن لا تزيد مدة إقامة المتقدم في المرافق التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة على 6 أشهر خلال العام .
– أن يكون المستفيد مقيمًا داخل المملكة إقامة دائمة .
– أن لا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء .
– أن يكون عمر المستفيد عند حدوث الإعاقة أقل من 45 عامًا.

وأبانت الوزارة أنه يمكن متابعة الطلب من خلال أيقونة ” طلباتي ” ، كما ستصل للمستفيد رسالة نصية تفيده بما جرى بشأن طلبه.


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