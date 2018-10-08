” العمل ” توضح طريقة وشروط حصول ذوي الإعاقة على إعانة شهرية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تقديم خدمة طلب الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال ملء البيانات المطلوبة وتقديم الطلب وفق الشروط والضوابط التالية :

– أن يكون الشخص مسجلًا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

– أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن برنامج الإعانة المالية للمعاقين .

-أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 4 آلاف ريال.

-أن لا تزيد مدة إقامة المتقدم في المرافق التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة على 6 أشهر خلال العام .

– أن يكون المستفيد مقيمًا داخل المملكة إقامة دائمة .

– أن لا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء .

– أن يكون عمر المستفيد عند حدوث الإعاقة أقل من 45 عامًا.

وأبانت الوزارة أنه يمكن متابعة الطلب من خلال أيقونة ” طلباتي ” ، كما ستصل للمستفيد رسالة نصية تفيده بما جرى بشأن طلبه.