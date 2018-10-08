حفل تكريم المنقولين من عمليات الهلال الأحمر بجدة للعاصمة المقدسة

محمد السعران(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة مساء يوم الاحد حفل تكريم لمنسوبيها المنقولين من غرفة عمليات جدة الى عمليات العاصمة المقدسة بعد دمج غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة مع غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة، ونجاح التجربة ،حيث كرم سعادة مدير غرفة العمليات بمحافظة جدة ” عبدالرحمن باني الحارثي ” عدد من الموظفين المنقولين في المحافظة نظرًا لمجهودهم المميز في تلقي وترحيل البلاغات الإسعافية خلال فترة تواجدهم .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة “ عبدالله أحمد أبوزيد ” .