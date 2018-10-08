النائب العام: عُرِف عن هذه البلاد حُبُّ كتاب الله والعمل به وتحكميه

الرياض(صدى):

اسوَّه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالعناية الدائمة، والدعم المتواصل، والعطاء السخي الذي تبذله المملكة في خدمة القرآن الكريم وتشجيع حفظته محلياً ودولياً .

وقال معاليه بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الأربعين بالمدينة المنورة : ” إن للمملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ حضور سياسي وديني في مختلف المحافل والقضايا الدولية وعلى كافة الأصعدة متناغما مع مكانة هذه البلاد الطاهرة وتأثيرها الإسلامي والعربي وشاهد على الجهود الجبارة التي تبذل في خدمة الإسلام والمسلمين “.

وأضاف معاليه ” ويدل على ذلك العناية الكريمة والدعم المتواصل، والعطاء السخي في خدمة أهل القرآن وتشجيع حفظته، محلياً وعالمياً، وهذا ما عرف عن هذه البلاد المباركة تحت قيادتها الرشيدة من حب لكتاب الله تعالى، والعمل به وتحكيمه والسعي الحثيث نحو تربية الأجيال الناشئة على القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً وتفسيراً “.

وأكد معالي النائب العام أنه كان وما زال للجهود الكبيرة والأعمال النيرة من خادم الحرمين الشريفين أبلغ الأثر في اختياره شخصية العام لخدمة القرآن الكريم في رجب 1436هـ الموافق مايو 2015م واضعاً اللبنات الراسخة في تعليم الناشئة كتاب الله والتمسك والعمل به في أمور حياتنا، حيث أثمرت وظهرت نتائجها الطيبة وآثارها الحسنة على المجتمع واستهدفت شباب وشابات الإسلام الذين هم عماد الأمة الإسلامية وبناة المستقبل.