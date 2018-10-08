سيدة تتفق مع عشيقها لقتل زوجها: ” يموت أحسن من الطلاق عشان أورثه “
اتفقت فتاة مصرية مع عشيقها للتخلص من زوجها لكن العشيق رفض مساعدتها وقال لها أن الطلاق أفضل لكنها باتت ترفض وتردد يموت أحسن عشان أورثه.
وتفصيلا، تزوج رجل مصري من فتاة بعد أن حبها ولم يرزقا بأطفال فعرض عليها الانفصال أكثر من مرة لتتزوج من آخر وتعيش حياتها ولكنها فى كل مرة ترفض مبررة ” الإنجاب مش فارق معايا “.
وفي يوم من الأيام شاهدها أحد أصدقائه داخل كافية برفقة أحد الأشخاص ويدها تتشابك بيده لكن حبه لغادة جعله لم يتخيل قط أن قلبها يمكن أن يميل لرجل آخر فلم يصدق ما رواه لكن الشيطان تسلل لعقله وبات يوسوس له ليراقبها حتى بدأ بالفعل بمراقبتها ومراقبة هاتفها وشاهد محادثاتها مع عشيقها والمفاجأة التى لم يتوقعها أنها عرضت على عشيقها التخلص منه لكنه رفض مساعدتها.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
فزززززززززززززززززززززيع…
مؤدب[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 42 دقيقة
مجرد ماقريت العنوان عرفت انهم مصريين لأنهم مشاكل وابتزاز وتحرش وسرقه وقتل واغتصاب
Reem[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 32 دقيقة
أخوي مؤدب حرام تعمم ’ فيه مصارية قدعان ويخافوا ربهم .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32506 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55534 ] نشر منذ 19 دقيقة
استغفر الله العظيم ,,
,, لعب بعقلها الشيطان ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 11 دقيقة
حقيره ويلا زوجها من اول يبي يخلي سبيلها عشان الإنجاب وارفضت
اخت ريم ماشفنا هنا غير قتل وحرق وخيانه كرهونا حتى نشوف القدعان عندهم😰