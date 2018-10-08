سيدة تتفق مع عشيقها لقتل زوجها: ” يموت أحسن من الطلاق عشان أورثه “

القاهرة(صدى):

اتفقت فتاة مصرية مع عشيقها للتخلص من زوجها لكن العشيق رفض مساعدتها وقال لها أن الطلاق أفضل لكنها باتت ترفض وتردد يموت أحسن عشان أورثه.

وتفصيلا، تزوج رجل مصري من فتاة بعد أن حبها ولم يرزقا بأطفال فعرض عليها الانفصال أكثر من مرة لتتزوج من آخر وتعيش حياتها ولكنها فى كل مرة ترفض مبررة ” الإنجاب مش فارق معايا “.

وفي يوم من الأيام شاهدها أحد أصدقائه داخل كافية برفقة أحد الأشخاص ويدها تتشابك بيده لكن حبه لغادة جعله لم يتخيل قط أن قلبها يمكن أن يميل لرجل آخر فلم يصدق ما رواه لكن الشيطان تسلل لعقله وبات يوسوس له ليراقبها حتى بدأ بالفعل بمراقبتها ومراقبة هاتفها وشاهد محادثاتها مع عشيقها والمفاجأة التى لم يتوقعها أنها عرضت على عشيقها التخلص منه لكنه رفض مساعدتها.