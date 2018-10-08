” مستر بين ” ينتهي للأبد

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الممثل البريطاني روان أتكينسون الشهير بشخصية ” مستر بين ” الكوميدية، عن نهاية هذه الشخصية الشهيرة، لافته إلى انه لن يعاود الظهور أو تجسيد تلك الشخصية في فيلم سينمائي بالمستقبل.

وأكد روان أتكينسون خلال برنامج ” جراهام نورتون شو “،، أنه لم يعد لديه شيء جديد يمكن تقديمه في هذا الشأن، معبرًا عن اكتفائه من هذه الشخصية إلى الأبد.

كما كشف ” أتكينسون ” عن أن أمنيته في التقاعد وتعليم فنون المسرح للممثلين الجدد بمعهد لندن للفنون المسرحية.

يُذكر أن اسم روان أتكينسون ارتبط بتجسيده دور ” مستر بين ” في 1990 من خلال سلسلة تلفيزيونية حقت نجاحًا كبيرًا وتحولت إلى فيلمين سينمائيين.