الذهب يتراجع مع استفادة الدولار من تيسير نقدي

وكالات(صدى):

تراجع الذهب مع صعود الدولار بعد تيسير نقدي من البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد وسط مخاوف من أن يضر النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة بالنمو.

وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأحد خفضا حادا في مستوى السيولة الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات في خطوة جديدة لخفض تكاليف التمويل وتحفيز النمو.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1196.61 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة أيضا إلى 1200.50 دولار للأونصة.

هذا وزاد الدولار 0.1% مقابل سلة من ست عملات رئيسية بعد أن أعقبت الصين تيسير السياسة النقدية بسماحها للين بالانخفاض وإن كان الانخفاض لم يأت بالحدة التي كان يخشاها البعض.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 12% عن ذروة ابريل نيسان لأسباب ترجع في الأساس إلى قوة الدولار المستفيد من حيوية الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والمخاوف من حرب تجارية عالمية.

ونزلت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 14.48 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1066.10 دولار، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 814.74 دولار للأونصة.