وزير الصحة يفتتح الأربعاء القادم مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي

الرياض(صدى):

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الأربعاء القادم، بمدينة الرياض مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS)، بتنظيم من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويناقش المؤتمر التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

ويحظى مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) بمشاركة واسعة من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلل المؤتمر عقد 30 محاضرة و 10 ورش عمل انطلقت فعالياتها أمس، ويقام بعضها لأول مرة في الشرق المتوسط، يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين في تقنية المعلومات والرعاية الصحية.

وتم اعتماد مجموع ساعات مؤتمر الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) وورش العمل بأكثر من 60 ساعة تدريب مستمر.