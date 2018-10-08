لن تمنع أطفالك عن ألعاب الفيديو بعد معرفة هذه الفوائد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على الرغم من تحذير المحيطين بك من مخاطر ألعاب الفيديو وأضرارها على الجهاز العصبي والبصري إلا أن هناك دراسة حديثة كشفت فوائد عديدة للعب الفيديو تساعد على تقوية الذاكرة وتعزيز الصحة العقلية .

ووفقاً للدراسة تساعد ألعاب الفيديو على تعزيز مهارات حل المشاكل وتحسين الذاكرة لكون اللاعب يتذكر الإرشادات وزيادة سرعة الدماغ حيث تساعد على تدريبه على إتخاذ قرارات سريعة أثناء اللعب .

وتابغت الدراسة أن ألعاب الفيديو تساعد الأطفال المصابين بتشتت الإنتباه وفرط الحركة على التركيز والهدوء لجلوسهم في أماكنهم وتحسين الصحة العامة لكونها تخفف التوتر وتجبر اللاعب على التركيز في مهام لعبته المفضلة .

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