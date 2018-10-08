بعد ممارسة الرذيلة معها.. رجل يقتل عشيقته ويحاول الانتحار

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل عشيقته بعد ممارسة الرذيلة معها، وذلك بعد أن دار حوار حاد بينهما انتهى بقيام الرجل بركل عشيقته بضربة قوية في بطنها أودت بحيادتها.

وبالتطرق للتفاصيل، دخلت امرأة متزوجة في علاقة محرمة مع رجل يصغرها بـ 9 سنوات، وقاموا باستئجار شقة ليتجمعوا بها أثناء قيامهم بممارسة الرذيلة.

وذات يوم ذهبت المرأة مع عشيقها إلى الشقة المعهودة، وأخبرته المجني عليها أنها ستغادر قبل أستيقاظ أطفالها للأطمئنان عليهم، إلا أنه رفض نهائيًا وطلب منها البقاء معه طوال اليوم.

ودار حوار حاد بينهما، انتهى باتهام الرجل للمجني عليها بأنها ذاهبة لمقابلة عشيق آخر؛ لتنتهي المشاجرة بقيام العشيق بتوجيه ركلة قوية في بطنها انهت حياتها على الفور، ثم حاول الانتحار عن طريق تنازل كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبحث الأبناء عن والدتهم التي اختفت لمدة يومين، ليتم العثور عليها بالشقة مقتولة ومعها عشيقها الذي حاول الانتحار من أجلها، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.