ممثلة بريطانية تدفع الثمن غاليا بسبب شهرتها المفاجئة

أماني الغامدي(صدى):

قالت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي إنها تعرضت لانهيار عصبي حاد بسبب التحديات والضغط نتيجة شهرتها المفاجئة في سن العشرين، لافتة إلى أنها أخذت بالهروب عاماً كاملاً من المصورين، وظلت حبيسة منزلها 3 أشهر.

وحول علاجها، أوضحت أنها استخدمت العلاج بالتنويم المغناطيسي حتى أتمكن من الوقوف على السجادة الحمراء دون أن أصاب بنوبة ذعر، مشيرة إلى أن نقدها في سن مبكرة جعلها تشعر بأنها ” بلا قيمة ” ، وأخذت شهرتها تكبر أكثر فأكثر بعد أدوارها الرئيسية في أفلام عدة مثل ” قراصنة الكاريبي ” و ” وقائع حب “.