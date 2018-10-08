فتح باب الإبتعاث المباشر للتخصصات الصحية بهذه الشروط

حمود العنزي(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن انطلاق مسار الابتعاث المباشر في مجال التخصصات الصحية ضمن خطة المملكة لسد حاجة القطاع الصحي ، وذلك في اجتماع مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبد الرحمن العاصي .

وأوضحت الوزارة أن المسار يشمل نحو 11 تخصصا تضم الطب البشري لمراحل ” البكالوريوس، الإقامة الطبية، التخصص الدقيق ” ، وطب الأسنان لمراحل ” الاقامة الطبية، التخصص الدقيق “، وتخصص العلوم الطبية التطبيقية لمرحلتي ” البكالوريوس، الماجستير “، بالإضافة إلى ” طب القدم، الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، التروية القلبية، تقنية قلب، الطب النووي “، وتخصص التمريض لمرحلتي ” البكالوريوس، الماجستير “.

وأبانت أن مسار الابتعاث المباشر سيكون من خلال بوابة القبول، وأن التسجيل سيكون متاحاً طوال العام شريطة الحصول على قبول غير مشروط (مباشر) من جامعة موصى بها للدرجة والتخصص في إحدى دول الابتعاث الخارجي ضمن المراحل والتخصصات الصحية.

جدير بالذكر أن نسبة الكادر الصحي في الابتعاث تصل إلى 23%، من إجمالي 74 ألف مبتعث.