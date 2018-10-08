” المتفائلون ” أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون بجامعة ” إلينوي ” الأمريكية، أن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للمستقبل، أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقام الباحثون بمراقبة أكثر من 4900 شخص من أصل لاتيني وإسباني يعيشون في الولايات المتحدة، حيث تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية للمشاركين باستخدام مقاييس جمعية القلب الأمريكية.

وتشمل هذه المقاييس ” ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات السكر في الدم، ومستويات الكوليسترول في الدم، ومقدار الغذاء يوميًا، والنشاط البدني، وإدمان التبغ ” ، ووجدوا أن نقطة إضافية حققها المشاركون في اختبار التفاؤل ارتبطت مع انخفاض بنسبة 3%؛ لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.