رؤساء لجان بطولة الرماية العسكرية يناقشون استعداداتهم

علي القرني(صدى):

عُقد صباح أمس (الأحد) اجتماع رؤساء اللجان العاملة في بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية، وذلك في صالة الاجتماعات بمقر الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالرياض، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي، رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد سلطان الودعاني، إذ رحب في البداية بالحضور، وأكد على أهمية البطولة بالنسبة لرجل الأمن كونها الرماية الوحيدة التي تمتاز بالدقة والحركة، وأشار إلى أن اتحاد قوى الأمن أعد خطة متكاملة لتطوير الرماية التكتيكية في جميع مناطق المملكة.

وشدد العقيد الودعاني على أهمية تضافر جهود جميع اللجان المشاركة، وأن تكون يداً واحدة لتظهر هذه المناسبة بالشكل المميز بما يعكس دعم واهتمام وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لكل ما من شأنه تطوير قدرات رجل الأمن في شتى المجالات العملية، وثمن الودعاني متابعة معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومديري وقادة القطاعات المشاركة لإنجاح البطولة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية. بعد ذلك، قدم أمين عام الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي مدير البطولة العقيد سعيد القرني عرضاً فنياً مختصراً عن البطولة، والفرضيات التي ستطبق فيها، كما تضمن الاجتماع التعريف باللجان العاملة ومهام كل لجنة، ثم تم طرح العديد من المرئيات والمقترحات من الحضور، وتم مناقشتها بما يحقق نجاح هذه المناسبة المهمة.