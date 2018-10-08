تعليق أول رئيسة بلدية بالقصيم على مطالب المواطنين بشأن الجولات الميدانية

سالم المطيري(صدى):

قالت أول رئيسة للبلدية النسائية ببريدة في منطقة القصيم نورة بنت دخيل الدخيل: ” المنصب اعتبره فرصة كبيرة أتيحت لي ولزميلاتي لخدمة وطني ومجتمعي، عبر بلدية بريدة الفرعية النسائية، وهذه الثقة تقودنا لأن نسعى جاهدين لتحقيق الآمال والتطلعات المرجوة ” .

وعن الجولات الميدانية من أجل الوقوف على مطالب المواطنين والمواطنات، قائلة: ” بالتأكيد سيكون ذلك، فخطوة إنشاء بلدية بريدة الفرعية النسائية جاءت لتحقيق مستهدفات واضحة لتقديم الخدمات البلدية للمراجعات كافة، بما فيها إصدار التراخيص للأنشطة التجارية، ورخص البناء، والرخص الصحية، والعمليات الرقابية للأنشطة النسائية، والاستثمارات البلدية النسائية، ضمن خطة التحول الوطني 2020، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 “.

وتابعت: ” كنت أدرك بشكل جيد حجم المسؤولية التي تنتظر صاحبة هذا المكان ومستوى الآمال والتطلعات التي ينتظرها أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي من إنشاء بلدية بريدة الفرعية النسائية، وهي البلدية الأولى من نوعها على مستوى منطقة القصيم؛ لتحقيق رغبات واحتياجات المجتمع، وبالطبع المشوار جديد وسيكون حافلا بالمنجزات بتكاتف وتعاون الجميع “.