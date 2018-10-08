3 أشياء تسبب شيخوخة مبكرة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن هناك 3 عوامل تزيد من شيخوخة أدمغة الأشخاص بنحو 4 أشهر، وهم الطلاق والحرمان والعجز المالي.

وأوضحت الدراسة أن حدثًا مصيريًا واحدًا، قد يشمل أيضًا حالات الإجهاض، قد يتسبب في شيخوخة مناطق في أدمغة كبار السن المرتبطة بالذاكرة والانتباه والتفكير.

ومن جانبه، صرّح معد الدراسة الدكتور شون هاتون، من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: ” وجود المزيد من الأحداث المصيرية في منتصف العمر، خاصة في ما يتعلق بالطلاق/‏‏‏ الانفصال أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو الإفلاس، كان مرتبطاً بتقدم الشيخوخة في الدماغ. ”

وأشار ” هاتون ” إلى أنه يعتقد أن هذا يرجع إلى تسبب مثل هذه الحوادث في ” الإجهاد الداخلي” ، ما يؤدي إلى تلف الخلايا وانخفاض المناعة والتغيرات الجينية.