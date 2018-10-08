3 مشروبات تقضي على الصداع في زمن قياسي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر الصداع من الأعراض المزعجة للكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، كالجيوب الأنفية أو ضعف النظر، أو الإنفلونزا، وغيرها من الأسباب المرضية، وقد يتناول البعض الكثير من المسكنات للتخلص من صداع الرأس المزعج، لكن دون جدوى.

ويؤكد محمد سلام أخصائي التغذية ، أن الطبيعة تقدم لنا الحل السحري، للتخلص من الصداع، دون اللجوء لأي مسكنات، فقط بتناول المشروبات التالية.

خل التفاح

يعد خل التفاح واحدا من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من آلام الصداع، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى كوب واحد من الماء الدافئ، وتناولها، ولا تأكل أو تشرب أي شيء لمدة 15 دقيقة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية جيدة من المواد المضادة للأكسدة؛ التي تساعد في القضاء على الألم، ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل ومسحوق القرفة، إلى الشاي لتحقيق أسرع نتائج.

الشاي الهندي

وهو عبارة عن كوب واحد من الشاي الأسود، مضاف له قليل من مسحوق القرفة، وبدلا من السكر إضافة العسل، كما يمكنك أيضا اختيار الزنجبيل المسحوق بدلا من القرفة، وهو يخلصك سريعا من الصداع.