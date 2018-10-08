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عريس يطلق عروسته في صالة الزفاف

عريس يطلق عروسته في صالة الزفاف
أبو ظبي(صدى):

انفصل عروسان إماراتيان، أثناء وجودهما بفندق في دبي لحجز قاعة الزفاف، بحضور ذويهما الذين كانوا سببًا رئيسيًا في الطلاق.

وكان خلافا قد نشب بين أهالي العروسين ،حيث أصر أهل العريس على ما يخالف رغبة العروس بخصوص ترتيبات الزفاف.

وغضبت العروس بشدة فرفعت صوتها على أم زوجها، واعتبر العريس أن هذه إهانة لم يقبلها، فطلقها وخرجا منفصلين من الفندق.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55499 ] نشر منذ 23 دقيقة

افضل حل طالماهي من البدايه ترفع صوتها على الأم ,,

,, فكة منها مكسب ، وان شاء الله هذا حدث خير لتبين لك مواريها من مباديها ,,

,, إرضاء الوالدين هو الأهم ,,

[ عدد التعليقات: 4221 ] نشر منذ 19 دقيقة

أبركها من ساعه محدن يدري خيره من رب العالمين (وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم وعسى ان تحبوا خيرا وهو شرا لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون)

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 17 دقيقة

خل الوالدين على جنب لاتدخلهما في الأمور الزوجيه رضى الوالدين غايه ومطلب ولكن ليس على حساب الأخرين . ان ابغض الحلال عند الله الطلاق .

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 11 دقيقة

والله ياليل ابو لمبه.
احسن وافضل واعقل تعليق شفته.
فعلن الوالدين رضاهما غايه لاتدرك ولكن لاتدخلهما في الامور الزوجيه ، وابغض الحلال عند الله الطلاق.

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