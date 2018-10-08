عريس يطلق عروسته في صالة الزفاف

أبو ظبي(صدى):

انفصل عروسان إماراتيان، أثناء وجودهما بفندق في دبي لحجز قاعة الزفاف، بحضور ذويهما الذين كانوا سببًا رئيسيًا في الطلاق.

وكان خلافا قد نشب بين أهالي العروسين ،حيث أصر أهل العريس على ما يخالف رغبة العروس بخصوص ترتيبات الزفاف.

وغضبت العروس بشدة فرفعت صوتها على أم زوجها، واعتبر العريس أن هذه إهانة لم يقبلها، فطلقها وخرجا منفصلين من الفندق.