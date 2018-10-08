أكبر أبناء الملك المؤسس وعمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن في طفولتهما

عادل الحربي(صدى):

جمعت صورة نادرة كل من النجل الأكبر للمؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وعمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل.

وظهر في الصورة التي نشرها حساب ” تاريخ آل سعود ” الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز، وإلى يمينه عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل.

وكان الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل الأخ الأصغر للملك عبد العزيز، وكان مولعًا بالعلم والدراسة حتى لقبه الملك عبد العزيز بـ ” فقيه آل سعود وعالمهم ” .