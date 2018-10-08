بالصور.. ” إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ” .. معلم اشترى هدايا لطلابه وتوفي قبل توزيعها عليهم

علي القحطاني(صدى):

توفي المعلم ” سلطان التركي ” بعد أن اشترى الهدايا لتوزيعها على طلابه في الزلفي، بعدما أراد أن يرسم الفرحة على وجوههم.

لكن لم يكن مقدرًا للمعلم أن يقوم بتوزيع الهدايا بنفسه على الطلاب، فكما يقول الله تعالى : ” ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ” صدق الله العظيم.

وقام ابن المعلم بإحضار الهدايا للمدرسة بعد وفاة والده – رحمه الله – بدلا عنه ليتم توزيعها على الطلاب مثلما أراد .

وأظهرت مجموعة من الصور المتداولة الهدايا التي قام ابن المعلم المغفور له بإحضارها للمدرسة.