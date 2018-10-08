بالفيديو.. سيدة تنصح الزوجات بمتابعة هواتف أزواجهن باستمرار

القاهرة(صدى):

نصحت سيدة مصرية الزوجات بمتابعة هواتف أزواجهن الخاصة أولا بأول، مشيرة إلى أنه من حق الأزواج أيضًا الاطلاع على هواتف زوجاتهم ،موضحة تجربتها ،حيث اكتشفت أن زوجها قد تزوج من أخرى بعد أن قامت بتفتيش جواله.

وتقول السيدة وتدعى ” منى ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الحكاية ” بفضائية ” إم بي سي مصر ” ،إنها اكتشفت أن زوجها قد تزوج منذ عامين، من خلال تفتيش هاتفه، حيث وجدت رقمًا غريبًا مسجلا باسم مستعار، وبينهما اتصالات ورسائل متكررة، ما أثار شكها.

وئاضافت : ” سجلت الرقم واتصلت واكتشفت انها زوجته الثانية ومتجوزها من سنتين من ورايا ” .

وكان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج ” الحكاية ” قد استضاف الفنانة المصرية رجاء الجداوي في حلقة أمس الأحد، وكان موضوع الحلقة عن حق الأزواج في الإطلاع على هواتف بعضهم البعض دون إخفاء شيء عن الآخر، ودون الحاجة لكلمة سر.