صور نادرة لأول زيارة ملكية سعودية إلى مصر

حمودي العنزي(صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورًا نادرة، موثقة زيارة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى مصر، في أول زيارة ملكية سعودية.

وأظهرت الصور لقاء الملك المؤسس بملك مصر آنذاك الملك فاروق، عام 1946 م ،وكان الملك فاروق في مقدمة مستقبلي الملك عبدالعزيز الذي سافر إلى مصر باليخت.

واستغرقت زيارة الملك عبدالعزيز لمصر 13 يومًا، زار خلالها عددًا من المدن والمرافق والمنشآت والمعالم المصرية، منها جامعة القاهرة، ومقر جامعة الدول العربية، والأسكندرية، والجامع الأزهر.