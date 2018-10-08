بالفيديو.. المطلق: دعاء ” اللهم إني لا أسألك رد القضاء ” مخالف للسنة

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله المطلق، أن دعاء الإنسان بعدم رد القضاء مخالفًا للسنة النبوية.

وقال المطلق: ” اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ” ليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولا علماء الإسلام الذين يعتد بهم.

وأوضح أنه يمكن للعبد أن يسأل ربه رد القضاء، مستشهدًا بدعاء القنوت ” اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ” .

واستشهد أيضًا بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ندعو فيها الله أن يعصمنا من شر القضاء، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” لا يرد القدر إلا الدعاء ” .