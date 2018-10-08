الصين تخرج عن صمتها وتعلن اعتقالها لرئيس الانتربول

بكين(صدى):

كشفت السلطات الصينية، عن اعتقالها لرئيس الشرطة الدولية ” الانتربول ” ، مينج هونجوي، موضحة أنه يخضع حاليا لتحقيق من جانب هيئة مكافحة الفساد للاشتباه بانتهاكه القانون.

وأصدرت اللجنة الوطنية للمراقبة التي تحقق في قضايا الفساد في الصين ،بيانا نشر على موقعها تقول فيه إن رئيس الانتربول يخضع للتحقيق.

وكان هونجوي قد أختفى ،بعدما سافر إلى الصين من مدينة ليون الفرنسية التي يوجد فيها مقر الانتربول، ولم تسطع أسرته الوصول إليه منذ 25 سبتمبر الماضي.

يذكر أن زوجة مينج، كانت قد وجهت نداءًا للمجتمع الدولي لمساعدتها في العثور على زوجها، وقالت إنها تخشى أن يكون حدث له مكروه، كاشفة عن آخر رسالة تلقتها منه يوم اختفائه، حيث قال لها : ” انتظري مكالمتي ” ،ثم ارسل ” إيموجي ” بسكين، الذي يعني الخطر.