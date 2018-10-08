أحدث صورة لتركي آل الشيخ في نيويورك

أماني الغامدي(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأثنين، صورة له أثناء تواجده بنيويورك.

وظهر آل الشيخ في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” ،برفقة المطرب المصري عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى.

وكان دياب قد صرح في وقت سابق أنه والملحن عمرو مصطفى ،والشاعر آل الشيخ ثلاثي عمل متفاهم ومتناغم.

يذكر أن آل الشيخ قد خضع لعدة عمليات جراحية مستعجلة لإزالة تجمع سوائل ، في رحلة علاجية بنيويورك.