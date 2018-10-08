” لم أخجل من الإفصاح عنه ” .. محارب ” سرطان الثدي ” يروي كيفية معرفته بالإصابة

علي القحطاني(صدى):

روى محارب سرطان الثدي، عن كيفية معرفة إصابته بالمرض، موضحًا أنه اضطر للذهاب لطبيب نفسي مختص بعد الإصابة، وأصبح يتناول أدوية نفسية لمساعدته في مسيرة العلاج الكيماوي، وفي الاستمرار بالحياة الطبيعية.

وأوضح محارب السرطان ” خالد القحطاني ” أنه اكتشف إصابته بالمرض عام 2011، قائلا: ” إن ورمًا بسيطًا ظهر لدي في صدري، وأزعجني، ولم يجعلني أهنأ في نوم، ولا في حياتي بشكل عام ” .

وأشار إلى أنه بعد كبر حجم الورم، اضطر لمراجعة المستشفى، الذي أكد بعد عمل التحاليل اللازمة أنه سرطان الثدي، لافتًا إلى أنه كان يعتقد أن سرطان الثدي لا يصيب إلا السيدات فقط.

وأكد القحطاني أنه لم يخجل من التصريح والكشف عن مرضه، خاصة كونه شابًا، قائلا: ” عانيت كثيرًا ،وأنا أبحث عن إجابة لسؤال لماذا الناس لا يظهرون؟ ..فقمت بتطبيقها على نفسي ..لماذا أنا لا أكون قدوة لغيري من الشباب المصابين بهذا المرض؟ ” .