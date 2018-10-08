آل الشيخ: 186 ألف مُشجع داعم للأندية اليوم وجماهير الهلال متصدرة

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت على إنفوجراف لأعداد الجماهير الداعمة للأندية بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين والذين بلغ عددهم 186.004 مشجع.

وأوضح ” الإنفوجراف ” ، أن جماهير نادي الهلال تصدر المركز الأول في قائمة دعم الأندية، ثم تلتها جماهير نادي النصر في المركز الثاني، واحتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الثالث.