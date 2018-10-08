بالفيديو.. ” عبدالله المنيع ” يوضح حكم تسمية الابناء بأسماء أجنبية

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الأحد، حكم تسمية الابناء بأسماء أجنبية ؟، ردًا على سؤال متصل في برنامج ” يستفتونك ” .

وقال الشيخ ردًا على السؤال : هذا لا ينبغي وذلك دليل على الشعور بالنقص فالمسلم يجب أن يستشعر العزة والرفعة له ولدينه ومجتمعه، وأن يسمي أولاده على من لهم فضل في الإسلام مثل أبي بكر وعائشة وعثمان وزينب ورقية ونحو ذلك من هذه الأسماء، أو يكون على الأسماء المعتادة في بلده.

وأضاف : فلاشك أن اولاده سيتألم من ذلك وسيضطر أن يغير أسمه ويختار أسم يأنس به فيجب على المسلم أن يستشعر العزة والرفعة والمستوى الرفيع.