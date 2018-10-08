بالفيديو.. طارق الحبيب: تحرير المشكلات مجتمعية يساهم بحلها كالعادة السرية والشذوذ

علي القحطاني(صدى):

أوضح الطبيب النفسي ” طارق الحبيب ” ، اليوم الأحد، أنه توجد مشكلات مجتمعية كثيرة من السهل حلها، وهذه إشكالية أساسية تواجهه لأن البعض لا يريد التغيير في بعض القضايا النفسية والاجتماعية.

وقال ” الحبيب ” ، في حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” ، أن مثلًا العادة السرية يجب أن تحرر نفسيًّا ودينيًّا، لأن الشباب يعيشون معاناة فالبعض يحرمها والبعض الآخر يدعي أنها ليست خطأ، كما أنه اتجه إلى قضايا الشذوذ الجنسية لتحريرها ومناقشتها لإخراج ما ينفع الناس وهي رسالته التي يراها مناسبة.

وأضاف ” الحبيب ” ، أنه بطبيعته لا يرد على أحد يهاجمه، وذلك لأنه ليس من أدبياته حتى لو تعدى عليه مسلم أو غير مسلم فلا يجوز أن يتعدى عليه، لأن أمامه القضاء والنظام، وغير ذلك يناقض الأخوة والإسلام.