الهلال الأحمر: وفاة شخصين وإصابة 3 أخرين في حادث إنقلاب مركبة على طريق العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث انقلاب مساء اليوم.

وإبان الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 الموقع: بهر _طريق العقيق _ نزول دله وقت الحادث : 21:43 مساء اليوم الاحد .

وتابع تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ وفرقتان من اسعاف الصحة للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود خمس اصابات وفاتين بالموقع بعد الكشف عليها وثلاث اصابات خطيره بالموقع تم التعامل معها اسعافياً وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة العام .

وافاد الزهراني بان مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر الاستاذ خالد بن محمد الغامدي متابع الحادث من ورد البلاغ لغرفة العمليات وايضاً متابعه من مساعد المدير للشئون الاسعافيه عبد الله شرف الزهراني مطالبين بتسخير نقلهم وتقديم افضل الخدمه الاسعافيه للمصابين ويعزي ذوي المتوفين نسال الله لهم الرحمه والمغفره .

من جهته أوضح الناطق الإعلامي لصحة الباحة الأستاذ ماجد علي الشطي أن طواري مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل الثلاث الحالات المصابة في الحادث وكانت لشباب أعمارهم اثنين في الثامنة عشر عام والثالث تسعة عشر عام وكانت حالاتهم عبارة عن إصابة بكسور متعددة و إصابات بالرأس واستدعت وضع حالتين بينهم على جهاز التنفس وهم في حالة حرجة.

كما أفاد أن الحادث شهد متابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة منذ تحرك سيارات الإسعاف المشاركة حتى وصول الحالات الي قسم الطواري في مستشفى الملك فهد الذي بدوره تقدم بأحر التعازي لذوي المتوفين وهما شابين في السابعة عشر من أعمارهم راجيا من الله لهم الرحمة والمغفرة وان يشفي المصابين