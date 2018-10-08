عملية شفط دهون تنهي حياة مواطن سعودي في أسطنبول

نايف السالم(صدى):

عُثر أمس السبت على مواطن سعودي متوفى في غرفته بأحد فنادق مدينة إسطنبول بمنطقة يشيل كوي.

وفي التفاصيل؛ أوضحت مصادر أمنية تركية أن المواطن السعودي 36 عامًا من مواليد مدينة جدّة، غربي المملكة، توفي في 6 أكتوبر الحالي في غرفته بأحد فنادق منطقة ” يشيل كوي ” ، حسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت المصادر أن الشرطة لم تعثر على إصابات في جثمان المتوفى أو آثار تدل على تعرضه للضرب، وتم نقله إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.