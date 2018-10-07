جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان تعلن عن جائزة التميز على مستوى الوطن العربي للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة

فيصل العنزي(صدى):

أعلنت جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة عن جائزة التميز لهذه الدورة ” 15 ” وجاءت بعنوان ” موهبة وإبداع لذوي الإعاقة ”

أعلنت ذلك الرئيس العام للجائزة الأستاذة جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان وجائزة التميز هي جائزة منبثقة من جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة. تسعى إلى تشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وزيادة الأثر الإيجابي وتوعية المجتمع حيث تُعنى برعاية أصحاب المواهب والمبدعين من ذوي الإعاقة وإبراز منجزاتهم، متيحةً لهم الفرصة للارتقاء بقدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وشروط المشاركة تتمثل في: أن يكون المشارك من ذوي الإعاقة ” ذكر / أنثى ” .

أن يكون المشارك لديه أعمال ابتكاريه أو موهبة خاصة متميزة. أن تكون المشاركات المقدمة ملكاً فردياً للمشارك وجهد شخصياً له. أن يكون المشارك من مواطني العالم العربي أو مقيماً في دولة عربية. وأن يرفق الوثائق المساندة (صور ومقاطع فيديو) لدعم المشاركة. ويجب أن تكون المشاركة متوافقة مع الشروط والأحكام المدرجة في موقع الجائزة.

وأضافت الأستاذة جواهر أن لجائزة التميز مجالات تتمثل في: كل ما يجسد ويعبر عن الإبداع والابتكار والموهبة سواء في الفن أو الأدب أو المهارات التقنية والمهنية أو العلمية أو الرياضة أو المخترعات وشتى المجالات ذات الفائدة والقيمة العالية في المجتمع. هذا ويتم التقديم للجائزة بشكل فردي أو عن طريق الجهات التي يتبع لها المشارك سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو هيئات أو جمعيات. وللمشاركة زيارة موقع الجائزةمن هــــــنــا.

للاطلاع على دليل الجائزة وتعبئة نموذج التقديم الالكتروني. علما أن التسجيل يبدأ في 1 : سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2018م. ومرحلة التصفيات: من 1 ديسمبر 2018م إلى 31 يناير 2019م . ثم إعلان الفائزين: في شهر فبراير 2019م.وتبلغ قيمة الجائزة مكافأة مالية للفائز الأول والثاني (بقيمة 10,000 ريال عشرة آلاف ريال سعودي) بالإضافة إلى درع جائزة التميز تسلم في الحفل الختامي للجائزة المقام في المملكة العربية السعودية(الرياض) .

تجدر الإشارة أن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة مشروع خيري لرعاية المبدعين والمتفوقين دراسياً من طلاب وطالبات التربية الخاصة. أنشئت عام 1425هـ/2005م.

وتحرص الجائزة على إقامة حفلها سنوياً لتكريم وتشجيع الفائزين والفائزات، يحضره أولياء الأمور والمتخصصون، وبرعاية كريمة من إحدى الشخصيات الاعتبارية بالمجتمع.

وتعتبر الجائزة الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تعنى بذوي الإعاقة من حيث نشر وتأصيل وتنمية الإبداع والتفوق، ودعم الشراكة المجتمعية، وتميزت بالتأثير والفعل الإيجابي الذي يندرج في إطار المنظومة التعليمية، والعمل الاجتماعي الشامل للتنمية المستدامة.