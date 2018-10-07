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ضبط مجموعة من المخالفين للأنظمة بـ ” دومة الجندل والقريات ” خلال حملة وطن بلا مخالف

ضبط مجموعة من المخالفين للأنظمة بـ ” دومة الجندل والقريات ” خلال حملة وطن بلا مخالف
سعيد العجل(صدى):

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت شرطة محافظة  دومة الجندل وبمشاركة ومفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع لبعض بالمحافظة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ .

كذلك شرطة محافظة القريات نفذت حملة بعدة مواقع لتجمع الوافدين باليوم نفسه  .

نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .


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