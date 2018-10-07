ضبط مجموعة من المخالفين للأنظمة بـ ” دومة الجندل والقريات ” خلال حملة وطن بلا مخالف

سعيد العجل(صدى):

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت شرطة محافظة دومة الجندل وبمشاركة ومفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع لبعض بالمحافظة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ .

كذلك شرطة محافظة القريات نفذت حملة بعدة مواقع لتجمع الوافدين باليوم نفسه .

نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .