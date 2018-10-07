بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بمنطقة الجوف خلال حملة ” وطن بلا مخالف “
استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .
نفذت يوم امس الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ حملات تفتيش بالمنطقة على النحو التالي:
– قوة الضبط الميداني وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة على محلات الاواني المنزلية -سوق الخضار والتمور . .
– شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة بالمحافظة على سوق الاعلاف والمنطقة الصناعية اليوم نفسه.
نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .
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