  • الأحد 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بمنطقة الجوف خلال حملة ” وطن بلا مخالف “

بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بمنطقة الجوف خلال حملة ” وطن بلا مخالف “

بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بمنطقة الجوف خلال حملة ” وطن بلا مخالف “
سعيد العجل(صدى):

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت  يوم امس الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ حملات تفتيش بالمنطقة على النحو التالي:

–  قوة الضبط الميداني وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة على محلات الاواني المنزلية -سوق الخضار والتمور . .

–  شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة بالمحافظة على سوق الاعلاف والمنطقة الصناعية اليوم نفسه.

نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *