بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بمنطقة الجوف خلال حملة ” وطن بلا مخالف “

سعيد العجل(صدى):

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت يوم امس الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ حملات تفتيش بالمنطقة على النحو التالي:

– قوة الضبط الميداني وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة على محلات الاواني المنزلية -سوق الخضار والتمور . .

– شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة بالمحافظة على سوق الاعلاف والمنطقة الصناعية اليوم نفسه.

نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .