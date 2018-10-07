بالفيديو.. تفاصيل تضرر مواطنين من غش السيارات والجهات المعنية تتفاعل

علي القحطاني(صدى):

تعد أزمة غش السيارات أحد أكبر المشاكل التي ترهق المواطنين، حيث تؤثر على سلامة وصحة المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك تعد إنتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك.

عرض المواطن ” أبو خليل ” ، اليوم الأحد، مشكلة تضرره من قضية الغش في السيارات، قائلًا أنه تعرض لعملية غش تجاري حيث أنه قام بشراء السيارة على أنها عملت 30 ألف كيلو فقط، ولكنه تفاجأ فيما بعد بأن السيارة تالفة في الأساس وخاصة إنني تواصلت مع المالك الأصلي لها وقام بإرسال صور للسيارة ومستندات تثبت صحة قوله.

وفي الإطار ذاته قال ” عادل الألمعي ” أحد المواطنين المتضررين من قضية غش السيارات في مقابلة له مع برنامج ” تم ” المذاع عبر الفضائية السعودية، إنني اشتريت سيارة تبع البنك وصار لي حادث فيها، وجميع التقارير عقب الحادث كانت تشير إلى أن السيارة تالفة، ثم تفاجأت بعدها برسالة أنه تم التعميد لإصلاح السيارة، وذلك رغم أن المبلغ الذي أتاحته شركة التأمين لا يكفي لإصلاح ثلث التلفيات التي بها، وعلى الرغم من توجهي لمؤسسة نجد بالمستندات المطلوبة إلا أني لم أجد أي تجاوب.

ومن جانبه قال ” عادل أبو حيمد ” المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة تقدم ترخيص الأجهزة الخاصة بإدارة المركبات، وهذه أجهزة الهدف منها تحديد موقع المركبة، لافتًا إلى أن الهيئة لاترخص أي أجهزة توجد بها خاصية التصنت، لأنه أمر غير مسموح وغير مقبول ومرفوض قانونيًا.

وفي نفس السياق أوضح ” طامس الحمادي ” المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: أن الدور التشريعي لهيئة عن المواصفات الخاصة بالمنتجات موجود، ويبقي الدور التنفيذي وهنا يأتي دور التلاعب فإنه يتم التعديل في بعض السيارات عقب دخولها السوق السعودي ما يؤثر على أدائها ومتطلبات السلامة العامة، ولكن الهيئة تقوم بدورها في عملية المراقبة والتفتيش للسيارات قبل دخولها إلى المملكة.

وعلق على هذا الموضوع ” عبدالرحمن الحسين ” المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، قائلًا: إنه بعد حلقتكم الماضية من برنامج ” تم ” المذاع عبر قناة ” السعودية ” ، عن الغش في السيارات، نفذت الفرق الرقابية بكافة مناطق المملكة عدد من الجولات على وكلاء السيارات، للتحقق من نظامية أعمالها.

وأضاف ” الحسين ” ، أن الوزارة تؤكد من منبر برنامج ” تم ” عدم نظامية أي جهاز تتبع دون علم مستخدمها أو مخالفة المواصفات.

وأكمل ” الحسين ” ، أن في الفترة الماضية قدمت الوزارة لهم مكافأة قدرها 75 آلف ريال للفرد ، لأنهم اكتشفوا غش في أحد السيارات، أتمنى كل متضرر يعرف حقه ويرجع للجهات الأمنية ويستشيرهم.

أبو خليل متضرر من الغش في السيارات يتحدث عن مشكلته. #تم_والغش_في_السيارات pic.twitter.com/dpRHXSHc8o — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 7, 2018

عادل الألمعي: اشتريت سيارة وصار لي حادث فيها، وجميع التقارير تشير إلى أن السيارة تالفة، تفاجأت برسالة تم التعميد لإصلاح السيارة. #تم_والغش_في_السيارات pic.twitter.com/XwD1ic3GyI — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 7, 2018

عادل أبو حيمد: الهيئة تقدم ترخيص الأجهزة؛ هذه أجهزة الهدف منها تحديد موقع المركبة، والهيئة لاترخص أي أجهزة فيها خاصية التصنت. #تم_والغش_في_السيارات pic.twitter.com/YmDE8VkVKN — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 7, 2018

طامس الحمادي: تتم المراقبة للسيارات من قبل هيئة المواصفات قبل دخولها إلى المملكة. #تم_والغش_في_السيارات pic.twitter.com/zuow2TWqic — برنامج #تم (@TammTalkShow) October 7, 2018