نائب أمير الرياض: حديث سمو ولي العهد لوكالة ” بلومبيرغ ” تأكيد على الثقة العالية والقوة السياسية

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على الثقة العالية والقوة السياسية في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله- لوكالة ” بلومبيرغ ” .

وبين سموه أن حديث سمو ولي العهد أظهر للعالم أجمع الشخصية الوطنية السعودية في شفافيتها وإمكانياتها العلمية والعملية وقدرتها على تبني المواقف والقضايا السياسية والاقتصادية والتنموية بكل حزم وعزم .

ولفت سموه النظر إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تنتهج سياسة واضحة وعامة في مصالحها مع الشقيق والصديق وتتطلع أن تبني مع العالم أجمع مستقبل سلام ومودة واحترام ولاتسمح لكائن من كان أن يمس سيادتها ويتعدى حدودها فهي قوية بالله أولاً ثم بشعبها الوفي المخلص .

ودعا سموه في ختام تصريحه أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.