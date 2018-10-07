بالصور.. محافظ قلوة يرعى ختام دورة اليوم الوطني بنادي قلوة

حامد العمري(صدى):

برعاية محافظ قلوة الأستاذ عبدالله حمدان العويدي ‏وبحضور مديري الدوائر الحكومية ومشائخ القبائل وجمع غفير من محبي كرة القدم ، اختتم نادي قلوة الرياضي وضمن برامجه وأنشطته الاجتماعية يوم أمس بطولة اليوم الوطني ( ٨٨ – للمجد والعلياء ) لكرة القدم بين فريقي الملكي وتشالنج وذلك على كأس سعادة محافظ قلوة.

بدأت المباراة بحماس كبير وبتنافس جميل بين الفريقين لتنتهي المباراة بتتويج الملكي بطلاً لبطولة اليوم الوطني (88 – للمجد والعلياء) بمحافظة قلوة وذلك بعد تغلبه على فريق تشالنج بركلات الترجيح 5-4 .

وبعد المباراة أقيم حفل ثقافي بهذه المناسبة الغالية ، قدمه أمين نادي قلوة الأستاذ علي عبيد الصلاحي ، بُدِأ بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس النادي الأستاذ/ موسى إبراهيم آل خضران والذي رحب فيها بالحضور في هذه المناسبة الغالية على النفوس يوم الذكرى المجيدة للوطن المعطاء.

بعدها ألقى الأستاذ/ محمد خضران الزهراني قصيدة شعرية وطنية ، تلاها كلمة المحافظ العويدي والذي أكد أن اليوم الوطني هو ذكرى جميلة يستشعرها المواطنين ، والمقيمين على تراب هذه الأرض الطاهرة ، مؤكدًا أن الشباب هم عماد هذا الوطن والذي يؤمل عليهم الكثير.

وقدم العويدي شكره لنادي قلوة لما يقوم به من برامج رياضية واجتماعية ، تخدم مختلف فئات المجتمع ، بعد ذلك قدمت فرقة ذي عين الشعبية أوبريتًا وطنيًا نال استحسان الجميع.

وفِي الختام سلم المحافظ الكأس والميداليات الذهبية ، للفريق الفائز والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني ، كما تم تكريم حكام المباراة وجميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة .

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