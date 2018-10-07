بالفيديو.. خريج طب طوارئ يروي معاناته مع الوظائف المطروحة
روى شاب خريج طب الطوارئ معاناته في البحث عن وظيفة وفقا لمؤهله التعليمي، مؤكدا أنن يقوم بالتقديم في جميع الوظائف المطروحة لكنه لن يلتحق بأي وظيفة.
وقال الشاب أحمد غازي خريج طب الطوارئ خلال برنامج ” كل المواطن ” المذاع على ” mbc ” : تقدمت أوراقي بجميع الوظائف المطروحة، حيث أنني خريج 2006 ، ولكن لن يتم اختياري في أي فرصة سوى في الهلال الأحمر “.
وأضاف: أنه تم رفضه بعد اختياره في الهلال الأحمر لعدم اجتياز الاختبار النظري، وأعلنوا قبول 126 طالب آخر ، مبينا أن المشكلة تكمن في دخول الامتحان دون العلم بعدد الدرجات التي يريدوها لاجتياز الاختبار ومن ثم الالتحاق بالوظيفة “.
أحمد غازي خريج طب الطوارئ: قدمت أوراقي على جميع الوظائف المطروحة، وتم قبولي فقط في الهلال الأحمر وبعد ذلك تم رفضي لعدم اجتياز الاختبار النظري.#معالي_الموطن pic.twitter.com/PgvzmF8MB1
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 7, 2018
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