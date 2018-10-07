بالفيديو.. خريج طب طوارئ يروي معاناته مع الوظائف المطروحة

عادل الحربي (صدى):

روى شاب خريج طب الطوارئ معاناته في البحث عن وظيفة وفقا لمؤهله التعليمي، مؤكدا أنن يقوم بالتقديم في جميع الوظائف المطروحة لكنه لن يلتحق بأي وظيفة.

وقال الشاب ‏أحمد غازي خريج طب الطوارئ خلال برنامج ” كل المواطن ” المذاع على ” mbc ” : تقدمت أوراقي بجميع الوظائف المطروحة، حيث أنني خريج 2006 ، ولكن لن يتم اختياري في أي فرصة سوى في الهلال الأحمر “.

وأضاف: أنه تم رفضه بعد اختياره في الهلال الأحمر لعدم اجتياز الاختبار النظري، وأعلنوا قبول 126 طالب آخر ، مبينا أن المشكلة تكمن في دخول الامتحان دون العلم بعدد الدرجات التي يريدوها لاجتياز الاختبار ومن ثم الالتحاق بالوظيفة “.