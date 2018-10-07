بالفيديو.. ستيفن ينسحب من مقابلة تلفزيونية بعد سؤال عن التحرش

واشنطن(صدى):

قرر الممثل ستیفن سیغال، الانسحاب من مقابلة تلفزیونیة مع قناة ” بي بي سي ” ، بعد أن طرح علیه سؤال عن اتھامات الاغتصاب والتحرش الجنسي التي وجھت إلیه.

وتحدثت المذیعة عن اتھامات التحرش وتھمة الاغتصاب التي وجھت إلیه، وسألته عن طریقة تعامله مع كل ذلك؟، فقام سیغال بإزالة سماعة أذنه وغادر الاستودیو، من ناحیتھا أشارت الميعة إلى أن سیغال كان قد نفى جمیع الاتھامات الموجھة إلیه.

وكان سیغال الذي عیّنته روسیا كمبعوث خاص إلى الولایات المتحدة، من ضمن عشرات الرجال أصحاب النفوذ في ھولیوود الذین خضعوا للمساءلة بعد ظھور حركة مي تو.