بالصور.. نادي الهلال يحتضن تدريبات منتخب الأرجنتين

نواف السالم(صدى):

استقبل الرئيس التنفيذي للنادي المهندس طارق التويجري مساء اليوم الأحد عددا من مسؤولي المنتخب الأرجنتيني حيث اطلعوا على منشآت ومرافق نادي الهلال.

وسيؤدي لاعبو المنتخب الأرجنتيني تدريباتهم على الملعب الرئيس بالنادي ابتداءً من يوم غد الاثنين استعداداً للدوري الرباعية الدولية التي ستقام في المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري وتضم منخبات السعودية البرازيل الأرجنتين العراق.

وستكون تدريبات المنتخب الأرجنتيني التي ستقام في مقر نادي الهلال ستكون معلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام بحسب رغبة المنتخب الأرجنتيني.