والد طالب بجازان هاجمته كلاب ضالة أثناء عودته من المدرسة يكشف تفاصيل الواقعة.. والتعليم يعلق

تركي السالم(صدى):

كشف والد طالب في الصف الأول الابتدائي تفاصيل مهاجمة مجموعة من الكلاب الضالة لابنه، وذلك أثناء عودته من المدرسة إلى منزله بقرية الدغارير بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان.

وقال والد الطالب ويدعى خالد غزاوي خلال مداخلة لبرنامج ” معالي المواطن ” المذاع على قناة mbc أن زوجته اتصلت به لتخبره أن ابنه عبدالرحمن أثناء عودته من المدرسة باغتته كلاب ضالة وعاد مرعوب ويبكي، مؤكدا أنه كان في ذلك الوقت في عمله ، وعندما عاد لمنزله دفعه الفضول لمراجعة جهاز المراقبة المتواجد على سور منزله فالمدرسة تبعد عن المنزل بحوالي 400الي500متر ، فشاهد لحظة مهاجمة الكلاب لابنه وجده مخيف ومؤلم حيث تسبب بدخوله في موجة هلع وخوف شديد.

وأضاف : يوم الحادث كان من المفترض أن أحد من إخوان عبدالرحمن ينتظره ويذهب به إلى المنزل لكنه فضل أن ينسحب ويتوجه للمنزل بمفرده وعندما كان قريب من المنزل هاجمته الكلاب .

وأكد والد الطفل أن ظاهرة الكلاب الضالة في تزايد كبير ، وهي تهدد حياة الاطفال، مبينا أنه منذ فترة تقدم بشكوى وتفاعل رئيس البلدية معها وطالب تحديد الموقع ووجه فرقة وبدأت تجمع الكلاب ولكن بعد ذلك عادت المشكلة مرة أخرى .

ومن جانبه علق يحيي عطيف المتحدث الرسمي لتعليم جازان على الواقعة قائلا: المدرسة تبعد عن بيت الطالب بحوالي 400متر و الحادثة وقعت بجانب بيته، مؤكدا تواصلهم مع البلدية وقامت بدورها.

بعد خروجه من المدرسة ومهاجمته من كلاب ضالة، والد الطالب يكشف التفاصيل لــ #معالي_الموطن pic.twitter.com/lbjmvjUdkD — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 7, 2018