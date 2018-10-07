” الانضباط والأخلاق ” تغرم مدرب النصر 10 ألف ريال

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، قرار بإيقاف لاعب نادي الشباب عبدالملك الشمري مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي والزامه بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس (ركل دون كرة) مما أدى إلى طرده في الدقيقة 97 من مباراة فريقه ضد نادي التعاون دوريًا.

وألزمت اللجنة مدرب نادي النصر دانييل كارينيو بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال لإدلائه بتصريحات تشكّل مخالفة لأحكام المادتين (50) و(81) من اللائحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقِب المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الحزم دوريًا.

كما قررت إيقاف لاعب نادي الفيصلي عقيل بلغيث مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس (ركل دون كرة) مما أدى إلى طرده في الدقيقة 65 من مباراة فريقه ضد نادي الأهلي دوريًا.