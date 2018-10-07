هيئة الرياضة : تغيير مكان عروض Crown Jewel في المملكة

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة وWWE، تغيير مكان عروض Crown Jewel في المملكة ، التي ستقام مطلع الشهر المقبل، في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وكانت أعلنت الشهر الماضي إقامة الحدث المقبل في إستاد الملك فهد في الرياض، الذي يسع إلى 68 ألف متفرج، قبل تغيير مكان الاستضافة إلى إستاد جامعة الملك سعود في الرياض أيضًا، الذي يسع لـ25 ألف متفرج.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتوجه فيها مصارعو WWE إلى المملكة ، بعد المشاركة في عرض ” أعظم رويال رامبل ” الذي أقيم في أبريل الماضي.