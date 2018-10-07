” وزير التعليم ” يقر بدمج إدارتين تعليميتين بالمناطق والمحافظات

علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور ” أحمد بن محمد العيسى ” وزير التعليم، اليوم الأحد، عن صدور قرار بدمج إدارة ” قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بمهامها وملكاتها الإشرافية ” بإدارة ” المتابعة في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ” .

وشمل قرار ” وزير التعليم ” ، دمج إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بمهامها وملكاتها الإشرافية بإدارة المتابعة بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وتوحيد لجنتي قضايا المعلمين، وتفويض صلاحية البت في توصياتها لمدير التعليم وتسكن أمانتها بإدارة المتابعة ” قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ” .

جاء ذلك ” القرار ” رغبة في توحيد الإجراء بما يخدم المصلحة التعليمية، ولسرعة اتخاذ القرارات في قضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.