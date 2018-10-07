الشيخ عبدالله القشعمي الى رحمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن القشعمي وتمت الصلاة عليه ألبوم الاحد بعد صلاة العشاء في جامع الملك عبدالعزيز بالزلفي ،.

والمرحوم هو والد الاستاذ عبداللطيف القشعمي من منسوبي اداره العلاقات العامه والاعلام الصحي بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

صحيفة ” صدى ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للاستاذ عبداللطيف واشقائه وشقياقته وكافة أسرة ” القشعمي ” ؛ سائلين الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله ذويه الصبر والسلون.