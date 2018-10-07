  • الأحد 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مورد أغذية يكشف حقيقة صادمة عن وجبات المطاعم

بالفيديو.. مورد أغذية يكشف حقيقة صادمة عن وجبات المطاعم

بالفيديو.. مورد أغذية يكشف حقيقة صادمة عن وجبات المطاعم
نايف السالم(صدى):

كشف مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حقيقة صادمة، وهي أن 40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير.

وقال مورد الأغذية خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إن المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج االفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والناس تعبت وهي تصور ولا نجد نتيجة!.

وأشار مورد الأغذية إلى أن الأغنام والماشية المريضة تدوّر في الفجر بأسواق الأغنام، وتذبح خارج المسالخ، مؤكدًا أن 99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8-10 سنوات.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم لطفك وعفوك ومعافاتك..

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 46 دقيقة

جزاك الله الف خير…
انت رجل بألف رجل…
واحد ثقه بلغني عن فوال افغانيه و له فروع تعمل إلى الآن .. يقول على لسان احد العاملين فيه .. أنهم يخلطون فضلاتهم بأكل الزبائن.. وبلغت البلديه ولاكن لاحياة لمن تنادي… والله على ما اقول شهيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *