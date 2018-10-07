بالفيديو.. مورد أغذية يكشف حقيقة صادمة عن وجبات المطاعم

نايف السالم(صدى):

كشف مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حقيقة صادمة، وهي أن 40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير.

وقال مورد الأغذية خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إن المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج االفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والناس تعبت وهي تصور ولا نجد نتيجة!.

وأشار مورد الأغذية إلى أن الأغنام والماشية المريضة تدوّر في الفجر بأسواق الأغنام، وتذبح خارج المسالخ، مؤكدًا أن 99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8-10 سنوات.

مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز يكشف الحقيقة الصادمة:

المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج االفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والاس تعبت وهي تصور ولا نجد نتيجة!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/khBmuEQ00x — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018

مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز يكشف الحقيقة الصادمة:

40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/NVB1CvQL5n — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018