بالفيديو.. مورد أغذية يكشف حقيقة صادمة عن وجبات المطاعم
كشف مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حقيقة صادمة، وهي أن 40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير.
وقال مورد الأغذية خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إن المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج االفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والناس تعبت وهي تصور ولا نجد نتيجة!.
وأشار مورد الأغذية إلى أن الأغنام والماشية المريضة تدوّر في الفجر بأسواق الأغنام، وتذبح خارج المسالخ، مؤكدًا أن 99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8-10 سنوات.
مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز يكشف الحقيقة الصادمة:
المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج االفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والاس تعبت وهي تصور ولا نجد نتيجة!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/khBmuEQ00x
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018
مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز يكشف الحقيقة الصادمة:
40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/NVB1CvQL5n
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018
مورد الأغذية عمر بن عبدالعزيز يكشف الحقيقة الصادمة:
الأغنام والماشية المريضة تدوّر في الفجر بأسواق الأغنام، وتذبح خارج المسالخ، و99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8-10 سنوات!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/6dQYHsB0xS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 7, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35357 ] نشر منذ 3 ساعات
حن شعب أكييييييييييل
معندك مشكلة
أهم شي الطعام شهي😋
بعدين يقلون الشي الي ينطبخ زين على النلر
مايضر حتى لو منتهي😁
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم لطفك وعفوك ومعافاتك..
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 46 دقيقة
جزاك الله الف خير…
انت رجل بألف رجل…
واحد ثقه بلغني عن فوال افغانيه و له فروع تعمل إلى الآن .. يقول على لسان احد العاملين فيه .. أنهم يخلطون فضلاتهم بأكل الزبائن.. وبلغت البلديه ولاكن لاحياة لمن تنادي… والله على ما اقول شهيد