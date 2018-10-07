بالصور.. سقوط الأمطار الغزيرة بـ ” العيص ودوينة والهجمية والشبحة “
رصدت مجموعة من الصور حالة الطقس السيء التي شهدها مركز الشبحة التابعة لمحافظة أملج، مساء اليوم الأحد، نتيجة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة والتي سالت على إثرها بعض الشعاب.
وأوضحت الصور المتداولة سقوط الأمطار الغزيرة، غرب محافظة ” العيص، وغرزة، ودوينة، وعدان، والهجمية، ومركز الشبحة ” .
ومن جانبه جدد ” الدفاع المدني ” ، تنبيهاته للمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر، وعدم البقاء في بطون الأودية، وعدم النزول في مجاري السيول، أو استخدام الجوالات في أثناء الرعود والبروق.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
نايف الجهني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 56 دقيقة
ههههههه كيف سئ