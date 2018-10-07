مكتب تعليم شرق الرياض يعقد اللقاء التنشيطي لرواد النشاط الطلابي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رعى سعادة مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون المدرسية محمد بن ناصر القبلان اللقاء التنشيطي لرواد النشاط الطلابي المكلفين والمفرغين لهذا العام، والذي عقدته شعبة النشاط الطلابي صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١/٢٧ هـ ، على مسرح مدينة شهداء الحرس الوطني بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سليمان العايد ومشاركة نخبة مميزة من مشرفي النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وهم مشرف النشاط الثقافي عبدالله بن محمد الفارس ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب خالد بن حامد الشمري ومشرف النشاط الكشفي أحمد بن محمد عسيري ومشرف النشاط الاجتماعي ومنسق مكتب التعليم بشرق الرياض عبدالرحمن بن ظافر الزهراني .

وافتتح اللقاء بكلمة مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون المدرسية محمد بن ناصر القبلان تحدث من خلالها عن أهمية تفعيل النشاط الطلابي بالمدارس وتقديم البرامج والفعاليات بأساليب إبداعية وترويحية تجعل من المدرسة بيئة جاذبة موكدًا على ضرورة مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة والمسابقات والبرامج التي من شأنها تغرس مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولاة الأمر واحترام العلماء واكتشاف المهارات والمواهب الطلابية والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم وفي ختام كلمته قدم شكره لمشرف النشاط الطلابي بالمكتب عبدالرحمن الزهراني ورواد النشاط الطلابي على الجهود التي بذلت في برامج الاحتفاء باليوم الوطني ٨٨ متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

من جهته أكد مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سليمان العايد ، على أهمية التواصل بين رواد النشاط والعمل كمنظومة واحدة بين المدارس ، وابتكار برامج إبداعية ومشوقة وذلك لأهمية النشاط الطلابي ودوره الكبير في صقل مواهب الطلاب في المدارس وتنمية ما لديهم من إبداعات في ضوء خطط النشاط وبرامجه المتعددة التي نؤمن بنتائجها الإيجابية وأثرها الملموس في المدارس.

من جانبه ثمن مشرف النشاط الطلابي بالمكتب عبدالرحمن بن ظافر الزهراني الدور والدعم والمساندة الدائمة من مدير المكتب عبدالله بن دغفق العنزي ومساعديه للبرامج والفعاليات التي تنفذ وموجهاً شكره لقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي على ما قدموه من تميز وإنجازات خلال العام الماضي، داعيًا إلى بذل المزيد من العطاء والجهد خلال العام الدراسي الجديد.

تضمن اللقاء الحديث عن عدة محاور من أهمها كيفية بناء خطة النشاط بالمدرسة وتنفيذ القيم التربوية من خلالها وسجلات النشاط الطلابي المطلوب توافرها لدى رائد النشاط كذلك الحديث عن إعداد التقارير وتوثيق البرامج ورفعها إلكترونيًا على تطبيقات قوقل ( الدرايف ) والتأكيد على أهمية النمو المهني والمعرفي بالتسجيل بدورة تدريبية وبنود استمارة تقييم رائد النشاط ومنظومة الأداء المدرسي كذلك تم استعراض خطة إدارة النشاط الطلابي بأقسامه السبعة ( الثقافي ، العلمي ، الفني ، الرياضي ، الكشفي ، الاجتماعي ، البرامج العامة والتدريب) وضرورة المشاركة الفاعلة مع برامج الإدارة والمكتب كما تم الحديث عن ضوابط الزيارات الطلابية أثناء الدوام الرسمي وأنها من ضمن صلاحيات قادة المدارس بشرط التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بذلك وأخذ موافقات أولياء الأمور.

وتخلل اللقاء كذلك تكريم الطلاب الفائزين بمسابقتي (وطن العطاء )(وللمجد والعلياء) والتي نفذت على حساب النشاط الطلابي بالمكتب ضمن تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر .