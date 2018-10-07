مانشستر سيتي يتعادل سلبيًا مع ليفربول في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم يصل مستوى المباراة إلى طموحات الجماهير التي كانت تترقب المواجهة المنتظرة، في ظل المستوى الباهت الذي ظهر به نجوم الفريقين، الذين عجزوا عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة.

وأضاع النجم الجزائري رياض محرز فرصة حسم المباراة لمصلحة سيتي في الوقت القاتل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86.