إنه وقت كرة الصالات!

أولمبياد كرة القدم الصالات للشباب بوينس آيرس 2018 -الرجال 7 -18 أكتوبر

كيف هو نظام التأهل الى بطولة كرة قدم الصالات في بوينس آيرس 2018

1. يمكن لكل دولة المشاركة بفريق واحد فقط في لعبة رياضية معينه بما في ذلك كرة القدم الخماسية

2. الفرق المشاركة رسميا هي: الأرجنتين والبرازيل وإيران إيران والعراق ومصر وكوستاريكا وباناما وجزر سليمان وروسيا وإيطاليا.

تأهلت المنتخبات بطرقتين

1. من خلال بطولة وتصفيات قارية فوق 18 سنة.

2. أو من خلال تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي، في بطولة بوينس آيرس 2018 للكرة الخماسية للفرق تحت 18سنة.

المنتخبات التي تأهلت على حسب كل اتحاد قاري: ـــــ

1. الاتحاد الآسيوي: تأهل إيران والعراق لبوينس آيرس 2018 بعد أن أنهيا المركزين الأول والثاني في بطولة الاتحاد

الآسيوي تحت 20 سنة كرة القدم داخل الصالات التي أقيمت في تايلاند في مايو 2017.

2. مصر ستمثل أفريقيا في بوينس آيرس 2018 بعد هزيمة أنجولا في المباراة النهائية القارية.

3. تم استخدام تصنيف كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2016 في اختيار المنتخبين المتأهلين في منطقة -كوستاريكا وبنما.

4. أمريكا الجنوبية بعد التصفيات المؤهلة في مارس 2018 فازت البرازيل بالبطولة، في حين أنهت الأرجنتين، التي تأهلت كمضيف، المركز الثاني.

5. تأهلت جزر سليمان للمشاركة في بطولة كرة القدم داخل الصالات لعام 2018 في بوينس آيرس وذلك بفوزها ببطولة OFC لرياضة كرة قدم الخماسي التي أقيمت بين 4 و7 أكتوبر 2017.

6. أوروبا تأهل منتخب روسيا ومنتخب سلوفاكيا، بعد لعب البطولة التأهيلية ما بين 1 و4 نوفمبر 2017 وشاركت 16 فريقًا في أربع مجموعات بعد اختيار إيطاليا صاحبت المركز الثاني المشاركة في لعبة أخرى.

يمثلنا في هذه البطولة ( المنتخب المصري والمنتخب العراقي )

ويمثلنا في قيادة المباريات من الحكام الدولي المصري محمد حسن

والبحريني حسين علي البحار

والمغربي خالد حنيش

نتمنى لهم كل التوفيق .

ا ب

الأرجنتين إيران

مصر جزر سليمان

بنما كوستاريكا

العراق روسيا

سلوفاكيا البرازيل

تم تقسيم المنتخبات الى مجموعتين: ــ